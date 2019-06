Konzert mit Schellack-Sextett am 28. Juli im Kloster

Nordhorn Wie die Veranstalter mitteilen, sorgten Tobias Klomp, der Gesang an der Hochschule für Musik in Hannover studiert, sowie Heinz Bausen (Klavier, Gesang), Sabine Kluge (Geige, Gesang), Dieter Linnenbaum (Bass, Mandoline), Klaus Hölscher (Schlagzeug) und Jürgen Huth (Gitarre, Gesang) in den vergangenen Jahren mit ihrer Musik für meist ausverkaufte Konzerte.

Bei ihrem Auftritt im Kloster Frenswegen haben die Musiker Lieder der 1920er- bis 1950er-Jahre im Gepäck. Unter anderem wollen sie mit Evergreens wie „Ich brech‘ die Herzen der stolzesten Frau’n“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ begeistern. Jedoch möchte das Schellack Sextett mit den Melodien und den oft witzigen, teilweise aber auch gesellschaftskritischen Texten seine Zuhörer nicht nur unterhalten, sondern auch zum Mitsingen einladen. Darüber hinaus präsentiert die Gruppe mit diesem Konzert ihr „neues Programm“. In der „Halbzeitpause“ wird in der Mensa Kaffee und Kuchen angeboten. Eintrittskarten sind im Vorverkauf im Bürgerbüro in Neuenhaus und bei der Buchhandlung Thalia in Nordhorn zum Preis von 14 Euro erhältlich, an der Tageskasse kosten die Karten 16 Euro.