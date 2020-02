Empfehlung - Konzert der Gruppe „Never Stop Rodriguez“

Nordhorn Für eine hochwertige Mischung aus Jazz, Pop und Funk steht das Trio „Never Stop Rodriguez“. Elektronische Drums, funky Gitarrenriffs, soulige Basslinien und atmosphärische Synthesizer-Teppiche unterstreichen eindrucksvoll die teils tiefsinnigen und dennoch federleichten Texte der Band in deutscher Sprache. Hinter dem Trio stehen Carlos Silva, Carsten Borchers und Joachim Ennen. Die Musiker kommen aus Nordhorn und Rheine. Neben der Musik besticht der Auftritt von „Never Stop Rodriguez“ durch eigens dafür produzierte Video- und Textanimationen. Nach dem umjubelten Auftritt im vergangenen Jahr besteht am 29. Februar eine weitere Gelegenheit, die Band live zu erleben. Veranstaltungsort ist „Guido´s“ an der Ochsenstraße in Nordhorn. Beginn ist um 20 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/konzert-der-gruppe-never-stop-rodriguez-343027.html