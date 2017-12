Konzert „A Swinging Christmas“ wird Donnerstag nachgeholt

gn Nordhorn. Das Kulturzentrum Alte Weberei musste das Konzert von Tom Gaebel & His Orchestra „A Swinging Christmas“ Mittwochabend in letzter Minute absagen, teilten die Veranstalter mit. Der Sänger stand mehrere Stunden auf der Autobahn 1 in einer Totalsperrung im Stau und konnte den Konzertort nicht rechtzeitig erreichen.

Das Konzert wird Donnerstagabend, 14. Dezember, um 20 Uhr in der Alten Weberei nachgeholt. Karten hierfür gibt es an der Abendkasse. Bereits gekaufte Karten für das Konzert behalten ihre Gültigkeit.