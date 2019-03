Empfehlung - Konfirmanden in Nordhorn wählen eigene Unterrichtsthemen

Nordhorn Die reformierte Kirche in Nordhorn will weg vom alten, starren Modell des zweijährigen Konfirmationsunterrichts. Spannender und motivierender soll er zugehen und den Jugendlichen mehr Wahlfreiheiten lassen. Das flexible Planen der sogenannten Module im Modell „Konfi 3/9“ geht nun auch digital: Das Emlichheimer Startup „Bach & Engel“ hat exklusiv für die reformierten Gemeinden in Nordhorn eine entsprechende web-basierte Anwendung entwickelt. Am vergangenen Freitag übergaben Moritz Engel und Marcel Bach symbolisch mit einer Urkunde ihr Programm „Civitas“ nach insgesamt 1,5 Jahren Entwicklungszeit an Pastor Gerfried Olthuis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/konfirmanden-in-nordhorn-waehlen-eigene-unterrichtsthemen-288627.html