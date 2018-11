Empfehlung - Konfirmanden backen in Nordhorn 70 Brote für den guten Zweck

Nordhorn In Zusammenarbeit mit der Bäckerei Wolfgang Heuser beteiligten sich auch dieses Jahr die lutherischen Konfirmanden aus der Blanke an der Aktion „5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“. Acht Jugendliche der Martin-Luther-Gemeinde backten zusammen mit Pastor Schmidt, mehr als 70 Dinkelbrote entstanden durch die eigenen Hände der Konfirmanden. Die Brote wurden im Anschluss an den Gottesdienst zugunsten der Aktion „Brot für die Welt“ zu je vier Euro verkauft werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/konfirmanden-backen-in-nordhorn-70-brote-fuer-den-guten-zweck-267070.html