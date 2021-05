Kommunale Verzwergung bremst Nordhorns Stadtentwicklung

In einer Eingabe hatten Nordhorner Bürger angeregt, die Gemarkungen Bimolten inklusive Hohenkörben und Bookholt, Brandlecht mit den Gemarkungen Brandlecht, Hesepe und Hestrup sowie Klausheide mit den Gemarkungen Klausheide und Nordhorn östlich der Lee (Feldflur) in den Status von drei Ortschaften zur erheben. Damit wären auch die Wahlen jeweiliger Ortsräte zulässig. Der Rat der Stadt Nordhorn legte die Anregung in seiner jüngsten Sitzung allerdings ab. Foto: Hille