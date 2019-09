„KommIn“ setzt Zeichen für „Inklusion mitten in der Stadt“

Der Verein „Hilfen zur Selbsthilfe Behinderter“ hat am Samstag seinen offenen Treffpunkt „KommIn“ an der Geisinkstraße in Nordhorn eröffnet. Bisher hatte das „KommIn“ an der Lingener Straße sein Zuhause.