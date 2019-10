Empfehlung - Kommentar zum Grafschaft Open Air: Da ist Musik drin

In all ihrer Kleinteiligkeit haben bestimmte künstlerische Formate an Massentauglichkeit verloren. Früher, also in den glorreichen Siebzigern, gab‘s Pop, Rock und Schlager. Fertig war die Welt der Musik. Wir haben sie uns – um es mal in der flapsigen Tonart jener Tage zu beschreiben – mit Wonne reingezogen. Auf Kassette, Platte, Disc. Heute holt sich der Kunde seine Lieblingstitel aus dem Internet, das die volle Breite der aktuellen Gattungen von Funk bis House, von Rap bis Techno inklusive diverser Untergruppierungen bereit hält, die ich nicht wage, aufzuzählen, weil ich sie schlicht nicht vollständig kenne. Die einende Kraft der Musik geht verloren, leider.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-zum-grafschaft-open-air-da-ist-musik-drin-325845.html