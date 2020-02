Empfehlung - Kommentar: Zu früh für Krisenmodus bei Coronavirus

Das Coronavirus ist laut Dr. Gerhard Vogelsang, Leiter des Gesundheitsamtes der Grafschaft Bentheim zwar ausdrücklich noch nicht in der Region angekommen, Auswirkungen der weltweiten Ausbreitung sind aber auch hier spürbar: Die Vorräte an Mundschutzmasken und Desinfektionsmitteln in den Drogerien und Apotheken gehen zur Neige, obwohl bisher kein Corona-Fall in der Grafschaft nachgewiesen wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-zu-frueh-fuer-krisenmodus-bei-coronavirus-346022.html