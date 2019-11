Empfehlung - Kommentar: Wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz

Fast wäre Thimo Weitemeier am Montagnachmittag zu spät im Rathaus erschienen. Doch just in dem Moment, als der Stadtentwicklungsausschuss seine Sitzung begann, eilte auch der Stadtbaurat in den großen Sitzungssaal – gerade noch pünktlich. Der Stadtentwicklungsausschuss ist jenes politische Gremium, das ihm naturgemäß besonders wichtig ist: Hier geht es um die bauliche Zukunft Nordhorns.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-wichtiger-lueckenschluss-im-radwegenetz-330868.html