Empfehlung - Kommentar: Was bringt die „Tanke“ für Klausheide?

Nordhorn Nein, die neue Tankstelle taugt nicht zur Nahversorgung, sie ersetzt den Klausheidern keinesfalls den fehlenden Laden im Ort. Für die gut 1200 Einwohner des Nordhorner Stadtteils bleibt der Weg zum Einkauf in den Fachgeschäften und Supermärkten weiterhin einige Kilometer lang, und sie sind in den allermeisten Fällen auf das Auto zum Transport der Waren und Lebensmittel angewiesen. Das eine oder andere, natürlich, lässt sich im Shop von „Jet“ besorgen, aber das ist auch eine Preisfrage – und an der sind schon vor vielen Jahren die alteingesessenen Geschäfte und Wirtshäuser gescheitert. Klausheide gehört zu den unzähligen kleinen Lebenswelten, die in dieser Hinsicht abgehängt sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-was-bringt-die-tanke-fuer-klausheide-292869.html