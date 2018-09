Empfehlung - Kommentar: Textilära endet erst jetzt

Nordhorn So unbeachtet wie sie seit Jahren lief, geht sie nun auch zuende: die Altlastensanierung auf dem NINO-Areal. Dabei war und bleibt sie die größte und schwierigste Aufgabe, die das Ende der Textilära in Nordhorn hinterließ. Über 100 Jahre hatte die Textilindustrie die „Stadt am Baumwollfaden“ geprägt. Nun geht es schon 40 Jahre lang darum, die Hinterlassenschaften der „Großen Drei“ Povel, Rawe und NINO zu entsorgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-textilaera-endet-erst-jetzt-249347.html