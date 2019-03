Empfehlung - Kommentar: Schüler geben Nachhilfe in Sachen Klimaschutz

Nordhorn „Fridays for Future“: Die Welle der Schülerdemos für mehr Klimaschutz hat nun auch die Grafschaft erreicht. Endlich! 1500 überwiegend junge Leute sind am Freitag lautstark durch die Nordhorner Innenstadt gezogen. In ihren Reden haben die jungen Organisatoren kämpferisch, aber auch sehr reflektiert zu „mehr Nachhaltigkeit ohne Zögern“ aufgerufen. Und bezogen auf ihren „Schulstreik“ in der fünften und sechsten Stunde betonten sie: „Wir schwänzen nicht, wir kämpfen!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-schueler-geben-nachhilfe-in-sachen-klimaschutz-286910.html