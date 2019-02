Empfehlung - Kommentar: Privatmuseum für Nordhorn ein Glücksfall

Da ist der Stadt Nordhorn eine schöne Gelegenheit in den Schoß gefallen: Der Privatbesitzer einer umfassenden Sammlung von Buddelschiffen und Werftmodellen will seine Exponate der Öffentlichkeit zeigen und hierzu seine Immobilie an der Ten-Welberg-Straße, nahe dem Rathaus, neubauen lassen. Das kann er allerdings nicht ohne Weiteres tun, denn das neue Gebäude soll nicht nur „schöner“, sondern auch größer werden. Daher will er der Stadt Nordhorn zwei kleine Grundstücke abkaufen und sich darauf ausbreiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-privatmuseum-fuer-nordhorn-ein-gluecksfall-280675.html