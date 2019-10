Empfehlung - Kommentar: Behandelt die Pflegenden pfleglicher!

Weg frei für die „Kümmerer“: Wer in der Grafschaft und im Emsland pflegebedürftig wird oder sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern muss, der kann sich künftig an ein regionales Pflegekompetenzzentrum wenden. Dort trifft er auf Lotsen, die genau das tun, was sich Betroffene und deren Familien in dieser so einschneidenden und schwierigen Lebensphase wünschen: Sie kümmern sich. Sie helfen zum Beispiel bei der Suche nach einem Heimplatz oder einem ambulanten Pflegedienst, sie organisieren Haushaltshilfe und kennen sich mit dem komplizierten Sozialrecht aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-pflegt-die-pflegenden-322147.html