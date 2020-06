Auch wenn das 30. Internationale Straßenkulturfest in diesem Jahr wegen der Corona-Verordnungen ausfallen muss: 2021 soll in der Innenstadt auf jeden Fall wieder umsonst und draußen gestaunt und gelacht werden. Auch den Nordhorner Kulturschaffenden soll das Hilfspaket „Nordhorn steht zusammen“ in der Corona-Krise unter die Arme greifen. GN-Archivfoto: Westdörp