Empfehlung - Kommentar: Lebendiges Erbe Nordhorns auf der Musicalbühne

Zwanzig Jahre nach seiner Uraufführung hat das Nordhorn-Musical „Goodbye Klein-Amerika“ ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Sechs ausverkaufte Vorstellungen in der „Alten Weberei“ zeugen davon, dass die Textilvergangenheit der Kreisstadt noch immer eine große Anziehungskraft entfaltet. Und so mancher bereute es, sich nicht rechtzeitig Eintrittskarten besorgt zu haben. „Keine Verlängerung? Wie schade!“, war in den vergangenen Tagen ein häufig gehörter Satz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-lebendiges-erbe-nordhorns-auf-der-musicalbuehne-279454.html