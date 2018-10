Empfehlung - Kommentar: Flauer Wahlkampfauftakt mit Thema Stadthafen

Nordhorn Dicht an dicht liegen die Schiffe im Nordhorner Hafen. 15 und mehr Frachtkähne, Prahme und Schuten, die sich zeitgleich vor der engen Einfahrt drängen, zählen Zeitgenossen Anfang des 19. Jahrhunderts – auf bis zu 1200 kommen sie pro Jahr. Am Nordufer der Vechte, zum Marktplatz hin, be- und entladen die Schiffer ihre Waren. Vor allem Bau- und Brennmaterialien werden hier umgeschlagen. Das geschäftige Treiben prägt das Areal an der Lingener Torbrücke so sehr, dass ein Teil der heutigen Hagenstraße damals „Hafenstraße" heißt.