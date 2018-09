Empfehlung - Kommentar: Das „Nordhorner Leuchten“ kann ein Anfang sein

Nordhorn ist nicht Chemnitz, die Grafschaft nicht Sachsen. Dennoch hat sich am Donnerstagabend eine große Zahl von Menschen aufgemacht, um vor dem Rathaus ein Zeichen zu setzen. Sie hörten Gerhard Naber, seit Langem ein Mahner, in ruhigen Worten vor dem Spaltpilz warnen, der sich heranschleicht, ausbreitet und eine Gesellschaft vergiftet. Jene Mischung aus Hass, Angst, Vorurteilen und latenter Gewaltbereitschaft, die im Osten der Republik das Zeigen des Hitler-Grußes ungestraft hervorbringt, hat auch im offenbar noch wenig für Extremismus anfälligen Landstrich an Vechte und Dinkel eine generationsübergreifende Schar von Menschen auf die Beine gebracht. Nicht nur die Initiatorin von „Nordhorn leuchtet“, Silvia van den Berg, haben die Fernsehbilder vom Aufmarsch der Rechtsradikalen am anderen Ende der Landkarte um den Schlaf gebracht. Ihnen erteilten die 1500 eine leise, aber wirkungsvolle Absage. Brüllen sollen die anderen, heißt es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kommentar-das-nordhorner-leuchten-kann-ein-anfang-sein-249343.html