Empfehlung - Kokain in der Unterhose: 32-Jähriger in Nordhorn vor Gericht

Nordhorn Für einen in Curaçao geborenen Niederländer endete die Fahrt von Zwolle nach Berlin am 17. Mai 2018 auf dem A30-Parkplatz Bentheimer Wald. Der 32-Jährige befand sich als Beifahrer in einem aus den Niederlanden kommenden Auto. Als eine Grenzkontrolle die Insassen überprüfte, räumte der jetzt vor dem Schöffengericht Nordhorn angeklagte Mann ein, Drogen am Körper bei sich zu haben. Aus seiner Unterhose förderten die Fahnder schließlich 291,2 Gramm Kokain zutage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kokain-in-der-unterhose-32-jaehriger-in-nordhorn-vor-gericht-264628.html