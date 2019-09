Empfehlung - Knapp 350 Unterstützer trotzen Regen beim Brustkrebslauf

Nordhorn „Habt ihr auch alle das Seepferdchen gemacht?“ Diese Frage von Sonja Altendeitering beim Start zum 16. Brustkrebslauf am Sonntag an die Teilnehmenden war durchaus berechtigt. Hatte doch der Himmel seine Schleusen weit geöffnet und goss den im Sommer so schmerzlich vermissten Regen scheinbar auf einmal über die Grafschaft ab. „Das ist eben das Risiko einer Freiluftveranstaltung“ meinte Soja Altendeitering aus dem Leitungsteam, „bisher hatten wir ja immer Glück.“ Ob Radfahren, Walken oder Laufen: Möglichkeiten, am Brustkrebslauf rund um das Kloster Frenswegen teilzunehmen, gab es viele. Und das, ohne den Druck gewinnen zu müssen. „Es geht uns vielmehr um den Spaß an der Bewegung und um das Engagement für Brustkrebskranke“, erklärte Altendeitering.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/knapp-350-unterstuetzer-trotzen-regen-beim-brustkrebslauf-321436.html