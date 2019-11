Empfehlung - Kloster-Kapelle erhält Signet „Verlässlich geöffnete Kirche“

Nordhorn „Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt“, heißt es in Psalm 26, der am Dienstagmorgen bei einer kleinen Feierstunde am Kloster Frenswegen zitiert wurde. Die Kapelle des Klosters ist eine jener Stätten, deren Türen für Besucher – egal ob gläubig oder kirchenfern geprägt – zu festen Zeiten offenstehen. Um dies zu verdeutlichen, trägt sie ab sofort das Signet „Verlässlich geöffnete Kirche“. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kloster-kapelle-erhaelt-signet-verlaesslich-geoeffnete-kirche-327047.html