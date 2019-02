„Kleiner Korbflechtertag“ am 2. März im Tierpark Nordhorn

Nordhorn Der Korbflechterkursus im Tierpark ist bereits seit mehr als fünf Jahren eine beliebte Tradition in der kalten Jahreszeit. Im Januar und Februar kommen fünf Teilnehmer an sechs Nachmittagen unter Leitung des Tischlermeisters Johann Wigger aus Georgsdorf in der „guten Stube“ des Vechtehofes zusammen.

Johann Wigger selbst hat die alte Handwerkskunst noch beim Mühlenverein in Georgsdorf erlernt und seither selber perfektionierte. Sein Wissen gibt er gerne in Kursen an Interessierte weiter. Die diesjährigen Kursusteilnehmer werden ihre neu erlernten Fähigkeiten und Ergebnisse allen interessierten Zoobesuchern am Sonnabend, 2. März, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im Familienzoo vorführen. Einige Teilnehmer der ersten Stunde, die selber zu Experten geworden sind, werden ein paar Korbmodelle mitbringen und Informationen zu Technik und Material geben.

Der Berufsimker John Driebergen wird den „Kleinen Korbflechtertag“ wieder bereichern, in dem er die Kunst des Bienenkorbflechtens vorführt. Er ist einer der wenigen, die das alte Handwerk noch ausüben. Neben der Präsentation verschiedener Modelle wird er live zeigen, wie ein echter Bienenkorb geflochten wird.

Zu den zahlreichen Produkten der Imkerei wird Marijke Driebergen Auskunft geben und diese auch zum Verkauf anbieten. Bei gutem Wetter findet der kleine Korbflechtertag auf dem Vorplatz des Vechtehofs statt.