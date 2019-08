Empfehlung - Kleiner Flächenbrand in Nordhorn fordert Feuerwehrkräfte

Nordhorn Ein kleiner Flächenbrand auf 50 Quadratmetern loderte am Samstagabend am Wehrweg in Nordhorn. Zwei vorbeifahrende Autofahrer bemerkten die Rauchsäule, die über dem Grundstück aufstieg. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr. Das war gegen 19.30 Uhr. Die Nordhorner Wehr rückte mit drei Fahrzeugen an und löschte die Flammen. Das Grundstück wurde augenscheinlich als Lagerfläche für Plastikstühle, alte Matratzen und Holzpaletten genutzt. Nachdem die Flammen gelöscht waren, sprühte die Feuerwehr nachträglich ein Wasser-Schaum-Gemisch auf die Fläche, um Glutnester abzulöschen, die unter der Erde liegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kleiner-flaechenbrand-in-nordhorn-fordert-feuerwehrkraefte-314893.html