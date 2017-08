Kleine Künstler und große Talente beim Kinder-Kultur-Fest

gn Nordhorn. Instrumente ausprobieren, Leseabenteuer erleben und mit Farben experimentieren: Das und vieles mehr erwartet Kinder am Sonntag im Kulturzentrum an der Vechteaue. Das Kulturreferat der Stadt und die dazugehörigen Kultureinrichtungen laden zum vierten Mal Kinder im Grundschulalter und ihre Eltern zum Nordhorner Kinder-Kultur-Fest ein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Auch in diesem Jahr haben sich das Kulturreferat, die Städtische Galerie/Kunstschule, die Stadtbibliothek und die Musikschule in Zusammenarbeit mit der Alten Weberei und dem Theaterpädagogischen Zentrum der Emsländischen Landschaft (TPZ) aus Lingen eine Menge überlegt, um Kindern und Eltern einen spannenden Einblick in die kulturelle Bildungsangebote Nordhorns zu geben.

Kunst: Unter der Anleitung ihrer Dozenten bietet die Kunstschule mehrere Mitmachstationen an. Hier können junge Nachwuchskünstler die verschiedenen künstlerischen Techniken und Ausdrucksformen spielerisch erkunden. Dazu gehören Malerei und Skulptur genauso wie die Druckwerkstatt. Im Ausstellungspavillon der Galerie laden zudem die Arbeiten des Künstlers Nasan Tur ein.

Musik: „Wollt ihr selbst musizieren?“, fragen die Musikschullehrkräfte und bieten die Gelegenheit, die verschiedenen Instrumente und das Singen auszuprobieren. Zudem zeigen einige Schülerensembles ihr Können, wie etwa gleich zur Eröffnung des Festes um 14 Uhr der große Grundschul-Chor „Singuine“.

Erzähltheater: Zu aufregenden Lese-Abenteuern laden die Vorlesepatinnen der Stadtbibliothek ein. Mit dabei ist unter anderem die Nordhorner Märchenerzählerin Heike Koschnicke. Sie möchte ihre Zuhörer mit „Kamishibai“, einer aus Japan stammenden Form des Erzähltheaters, begeistern: Bei dem tragbaren Tischtheater schiebt die leidenschaftliche Geschichtenerzählerin Bilder in den Bühnenrahmen und beginnt, Bild für Bild zu erzählen – und bezieht dabei das Publikum mit ein.

Theater: Wer will, kann wieder sein Theatertalent ausprobieren. Frank Röpke, Geschäftsführer der Alten Weberei und Theaterpädagoge, wird gemeinsam mit dem Theaterpädagogen Manuel Evers ab 14.30 Uhr einen Einblick in die Arbeit des Theaterclubs des Kulturzentrums geben.

Zirkus: Erstmals dabei ist auch das TPZ mit einem Mitmach-Zirkus. Ob Diabolo, Balancieren auf dem Seil oder Jonglieren: Mit einer Zirkuspädagogin können die Kinder ungeahnte Fähigkeiten entdecken. „Damit schließt sich die letzte Lücke in unserem Angebot beim Kinder-Kultur-Fest“, freut sich Kulturreferatsleiterin Kerstin Spanke und verweist auf ein Angebot der Jugendpflege. Kids, die Spaß in der Manege haben, können jeden Donnerstag im Jugendzentrum beim „Zirkus Löwenherz“ mitmachen.

Lesung: Höhepunkt des abwechslungsreichen Festes soll die interaktive Lesung mit Laura Mann werden. Die Schauspielerin und Musicalsängerin wird aus der beliebten Kinderbuch-Abenteuerreihe „Das magische Baumhaus“ lesen und gemeinsam mit ihren kleinen und auch großen Zuhörern auf die Suche nach dem „Schatz der Piraten“ gehen.

„Die Idee des Kinder-Kultur-Festes ist es, das breite Spektrum aller kulturellen Angebote für Kinder in der Stadt vorzustellen und schlummernde Talente zu wecken“, erklärt Spanke. „Kinder haben an diesem Tag die Möglichkeit, Fantasie und Kreativität ganz unbefangen auszuprobieren.“

In einer frühen Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur sehen die Veranstalter einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung. „Durch kulturelle Bildung werden im Kindesalter grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, die für die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind“, sind sich Spanke und alle Beteiligten sicher.

Mit dabei ist diesmal Sängerin Laura Mann. Foto: Stadt Nordhorn