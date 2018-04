Empfehlung - Kleinbus aus Nordhorn macht Heimkinder in Rumänien mobil

Nordhorn. Nach der Zulassung in Bad Bentheim übergab Metelerkamp die Schlüssel an einen rumänischen Fahrer. Dieser brachte ihn in die Stadt Targu Mures, wo er nun von zwei Kinderheimen, dem „Lidia Children’s Home“ und dem „Dorcas Children’s Home“ verwendet werden wird. Mit dem Wagen können sie dann etwa die Kinder in ein Ferienlager bringen oder ihn als Allzweckwagen nutzen, um beweglich zu bleiben. Der „VW“-Kleinbus, der vorher verwendet wurde, „war nun wirklich alle“, und das schon seit vergangenem September, sagte Metelerkamp. In der Region habe sich kein neuer auftreiben lassen, der zu einem guten Preis auch noch vernünftig funktionierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kleinbus-aus-nordhorn-macht-heimkinder-in-rumaenien-mobil-233219.html