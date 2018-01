Empfehlung - Klausheider Andreas Brandhorst schreibt Bestsellerroman

Nordhorn. Die Erwartungen, die Autor Andreas Brandhorst in Klausheide gesetzt hat, haben sich erfüllt. „Es ist ruhig hier, alles ist sehr friedlich. Ich liebe es, in dieser Atmosphäre zu arbeiten und im nahegelegenen Wald joggen zu gehen“, berichtet er. In dieser Atmosphäre entstanden ist auch „Das Erwachen“. Der Thriller des 61-Jährigen erscheint vier Monate nach der Veröffentlichung bereits in der vierten Auflage, sicherte sich einen Platz in den renommierten Spiegel- und Börsenblattbestsellerlisten. Mit dem Thema künstliche Intelligenz hat Brandhorst offenbar den Nerv der Zeit getroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/klausheider-andreas-brandhorst-schreibt-bestsellerroman-222595.html