Empfehlung - Klausheide feiert neuen Dorfplatz mit einem Fest der Bürger

gn Nordhorn. Ein besonderes Gemeindefest findet am Sonntag in Klausheide statt: Der neu gestaltete Dorfplatz wird von Bürgermeister Thomas Berling eröffnet. Im Rahmen der Dorferneuerung wurden die umfangreichen Arbeiten rund um das Dorfgemeinschaftshaus bereits vor einigen Monaten abgeschlossen. Nun soll die Bevölkerung diesen Platz, der zum Verweilen, aber auch zum Boulespielen einlädt, in Besitz nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/klausheide-feiert-neuen-dorfplatz-mit-einem-fest-der-buerger-237183.html