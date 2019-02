„Klänge von Heimat“ kommen in Alter Weberei auf die Bühne

Häufig stehen Wirtschaft und Infrastruktur im Mittelpunkt von grenzüberschreitenden Förderprogrammen, nun ist es das „immaterielle Kulturerbe“: In Nordhorn lassen zwei Klangkünstler in der Alten Weberei am Sonnabend die Bodenschätze der Region erklingen.