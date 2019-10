Empfehlung - Kita „Wirbelwind“ ist jetzt ein „Buchkindergarten“

Nordhorn 820 Kindertagesstätten aus ganz Deutschland hatten sich für diese Auszeichnung beworben. 208 Kitas wurden ausgewählt, in den kommenden drei Jahren das Gütesiegel zu tragen. Diese Auszeichnung vergab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) erstmals. Ausgezeichnet werden Einrichtungen, die im Bereich der Leseförderung und der Lese- und Sprachentwicklung von Kindern aktiv sind. Buchkindergärten legen Wert auf regelmäßiges Vorlesen, einen vielseitigen Umgang mit Büchern, kreative Projekte, eine altersgerechte Medienbildung und bringen Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder Bibliotheken in Kontakt. Ein Buchkindergarten leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit, heißt es. In der Kita „Wirbelwind“ stehen für die Kinder entsprechende Angebote und Materialien bereit. Der Zugang zu Büchern und Geschichten gilt als selbstverständlich: Rucksack-Bibliothek, Buchkisten mit aktuellen Kinderbüchern, Vorlesepaten und regelmäßige Vorlesezeiten für alle Kinder gehören zum Alltag. Die frühen kindlichen Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen sind ein Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kita-wirbelwind-ist-jetzt-ein-buchkindergarten-325623.html