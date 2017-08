Empfehlung - Kita-Gebühren in Nordhorn sollen erneut sinken

Nordhorn. Ab Januar 2018 soll der monatliche Elternbeitrag für einen Kindergartenplatz in Nordhorn noch einmal um 15 Euro, der Betrag für einen Krippenplatz für Kinder bis Jahre um 25 Euro gesenkt werden. Zudem soll bereits ab dem zweiten Kind in einer Kindertagesstätte kein Beitrag mehr erhoben werden; bisher wird erst das dritte Kind beitragsfrei gestellt und für das zweite Kind wird die Hälfte des sonst fälligen Betrages erhoben. Diese Forderungen wollen die Ratsfraktionen von SPD, Grünen und Pro Grafschaft in der November-Sitzung des Ausschusses Soziales, Jugend und Integration auf den Weg bringen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kita-gebuehren-in-nordhorn-sollen-erneut-sinken-205040.html