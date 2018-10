Empfehlung - Kirmes in Nordhorn mit Riesenrad und 65 Attraktionen

Nordhorn Zum ersten Mal ist das fast 40 Meter hohe Riesenrad „Lounge 360“ in der Stadt. „Es ist ganz neu und wurde hier erst zum dritten Mal aufgebaut“, sagt Werner Wegener. Schwindelfreie können vom Riesenrad noch bis Dienstag die Aussicht über die Stadt genießen. Die Herbstkirmes öffnet an allen fünf Tagen um 14 Uhr und läuft abends bis etwa 23 Uhr. Am verkaufsoffenen Kirmessonntag locken zusätzlich zum Kirmestrubel auf dem Neumarkt auch die Geschäfte der Innenstadt mit ihren Angeboten. Am Kirmesmontag steht der Familientag an. Dann bieten die Schaustellerinnen und Schausteller besondere Vergünstigungen an. Ihren Höhepunkt findet die Nordhorner Kirmes mit dem großen Abschlussfeuerwerk am Dienstagabend um 22 Uhr. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kirmes-in-nordhorn-mit-riesenrad-und-65-attraktionen-262935.html