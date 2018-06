Kirchenchöre singen im Kloster Frenswegen um Musikpreis

Wer Lust auf Kirchenmusik hat, ist am Sonnabend in der Kapelle des Klosters Frenswegen genau richtig: Zum sechsten Mal führt die Stiftung Kloster Frenswegen in Kooperation mit der Sparkassenstiftung den Deutsch-Niederländischen Kirchenmusikpreis durch.