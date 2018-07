Kinostart in Nordhorn gelingt mit Verzögerung

„Kompromisslos gutes Kino“ will die Kinokette UCI-Kinowelt mit ihrem ersten „UCI Luxe Kino“ bieten, das am Freitag in Nordhorn eröffnete. Doch dieser Start war holprig. Nach der Eröffnungsfeier verzögerten Brandschutzprobleme die Betriebsaufnahme.