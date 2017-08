Kinocenter soll am 14. Dezember mit „Star Wars“ eröffnen

gn Nordhorn. David Zimmermann ist Theaterleiter des im Bau befindlichen Nordhorner Kinocenters im NINO-Wirtschaftspark. Auch Matthias Bönemann vom VVV Stadt- und Citymarketing nutzte den Antrittsbesuch, um mit dem Theaterleiter ins Gespräch zu kommen. Zimmermann informierte Berling und Bönemann über die Fortschritte beim Bau des Kinocenters sowie über die technischen Einrichtungen und geplanten Service-Angebote. Gemeinsam machte man sich Gedanken zur zukünftigen Zusammenarbeit.

Fest steht: Auf der Baustelle und hinter den Kulissen wird alles daran gesetzt, dass das Kino zur Premiere von „Star Wars Episode VIII“ am 14. Dezember 2017 eröffnet werden kann. Es soll eines der technisch am besten ausgestatteten Kinocenter in Deutschland werden und auf jedem Sitzplatz in jedem Saal besonders viel Komfort bieten. Berling freute sich außerdem, dass mehrere Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit entstehen.