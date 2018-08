Kinobesuch in Nordhorn: Ein (teures) Vergnügen

Bequeme Liegesessel, hervorragendes Bild, perfekter Ton – aber langes Warten an den Kassen. Seit zwei Wochen ist das neue Kinozentrum in Nordhorn in Betrieb. GN-Redakteur Andre Berends hat sich einen schönen, aber auch teuren Filmabend gegönnt.