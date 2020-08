Kino in Nordhorn öffnet am 21. August

Nordhorn Nach einer ausgedehnten Corona-Pause öffnet das Kino in Nordhorn am 21. August seine Säle wieder für Filmfreunde. Laut Kinobetreiber UCI spielt das Thema Sicherheit dabei eine tragende Rolle. An allen Standorten werden bereits in Neuss, Flensburg und Hamburg erprobte Gesundheits- und Sicherheitsregeln eingeführt. Unter dem Motto „Gemeinsam sicher bleiben“ werde alles getan, damit sich Kinogäste und Mitarbeiter wohl und sicher fühlen.

Welche Regeln sind zu beachten?

Die neuen Sicherheitsregeln beinhalten einen Mindestabstand von 1,5 Metern. Für jede Vorstellung wird daher eine beschränkte Anzahl von Sitzplätzen verkauft, mit garantiert unbesetzten Sitzplätzen zwischen den Gästegruppen. Die Vorstellungen beginnen nach gestaffelten Uhrzeiten; UCI empfiehlt den kontaktlosen Online-Ticketkauf. Möglichkeiten zur Desinfektion seien in allen Kinos zahlreich vorhanden und ohnehin strikte Reinigungsabläufe intensiviert worden.

Im gesamten Kino gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Auf dem Sitzplatz im Kinosaal, muss keine Maske getragen werden.

Weitere Information auf der Webseite der UCI-Kinos unter www.uci-kinowelt.de/aktion-und-news/gemeinsam-sicher-bleiben/6161