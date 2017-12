Empfehlung - Kino-Eröffnung verzögert sich weiter

Nordhorn. Am Sonnabend machten sich Ratsvertreter auf Nordhorns seit Monaten wohl interessantester und am meisten beachteter Baustelle selbst ein Bild vom Baufortschritt an der NINO-Allee. Doch auch wenn bereits eine Lichtreklame an einer Wand des Kinozentrums installiert ist: In jüngster Zeit waren angesichts des längst noch nicht abgeschlossenen Rohbaus zunehmend Zweifel laut geworden, ob das Lichtspieltheater wie geplant zum 14. Dezember eröffnen kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kino-eroeffnung-verzoegert-sich-weiter-216897.html