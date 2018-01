Empfehlung - Kindertreff „Eulennest“ mit Sprühdose in Farbe getaucht

gn Nordhorn. Christoph Bonte hat sein Können schon mehrmals mit Kindern der Grundschule Blanke unter Beweis gestellt. Nun half er den Kindern im „Eulennest“ dabei, passende Bildmotive auszuwählen und anschließend mit Sprühfarben an die Wände zu bringen. Zusammen wurde überlegt, welche bekannten Märchen- und Zeichentrickfiguren als Motive in Frage kommen. Schnell stand dabei fest, dass Micky Maus in einer knalligen Farbe nicht fehlen darf. Es folgten noch viele weitere Ideen, die jedoch nicht alle auf die Wände gepasst hätten. Somit mussten sich die Kinder auf insgesamt drei Motive einigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kindertreff-eulennest-mit-spruehdose-in-farbe-getaucht-222606.html