Kindertag am 30. Juni im Tierpark Nordhorn

Nordhorn Am letzten Sonntag im Juni, am 30. Juni, findet wieder der beliebte Kindertag im Tierpark Nordhorn statt. Neben einem attraktiven Programm soll es auch in diesem Jahr den jährlich stattfindenden großen Kinderflohmarkt geben.

Teilnehmen können alle Kinder bis 16 Jahre. Für professionelle Anbieter bleiben die Tore wie in den Jahren zuvor geschlossen. Anmeldungen für Stände werden noch bis zum 24. Juni unter der Telefonnummer 05921 7120011 oder per E-Mail an

berends@tierpark-nordhorn.de angenommen.

Der Einlass für Flohmarktanbieter ist über das Seitentor neben dem Kassengebäude am Veranstaltungstag ab 8 Uhr geplant. Da man nicht mit dem Auto in den Tierpark fahren kann, empfiehlt es sich, selbst einen Bollerwagen oder eine Karre mitzunehmen.