Empfehlung - „Kinderstadt NOHhausen“ feiert zehnten Geburtstag

Nordhorn Die Kinderstadt wird von Dienstag, 9. Oktober, bis Freitag, 12. Oktober, im Schulzentrum Deegfeld mit Leben erfüllt. Das Anmeldeverfahren startet am Montag, 10. September. Die Kinderstadt bietet für etwa 85 Kinder der Schulklassen 4, 5 und 6 die Möglichkeit, sich spielerisch ihre eigene Stadt aufzubauen. In dieser Stadt werden sie vier Tage lang leben, können Freunde treffen, sich politisch engagieren und in verschiedenen Betrieben arbeiten. So gibt es zum Beispiel eine eigene Verwaltung mit Bürgeramt und Ordnungsamt, eine Post, eine Bank, einen Kiosk, einen Handwerksbetrieb, eine Schilderwerkstatt sowie den lokalen Radiosender. Die Kinder gestalten die Betriebe selbst und bauen so eine Stadt im Kleinen auf. Sie wählen aus ihrer Mitte einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin sowie den Rat der Stadt und können das Stadtleben aktiv mitgestalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kinderstadt-nohhausen-feiert-zehnten-geburtstag-249790.html