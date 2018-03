Kinder werden in Klausheide zu Trommelhelden

Fast eine Woche lang drehte sich an der Kita Sankt Ludgerus in Klausheide alles um die Trommel: In Gruppen übten die Kinder Stücke und Tänze ein. Mit einem großen Konzert am Ende der Projekttage fand die Aktion einen umjubelten Höhepunkt.