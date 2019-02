Empfehlung - Kinder und Eltern protestieren für Soccerfeld im Deegfeld

Nordhorn Der Soccerplatz mit seinen Metallbanden im Nordhorner Stadtteil Deegfeld beschäftigt Anwohner und Politik seit einigen Jahren. Für Kinder bis zwölf Jahren ausgelegt, klagen Kritiker unter den Anwohnern über Lärmbelästigung und Fehlnutzung – zuletzt auch vor Gericht. Hier bescheinigte der Richter dem Nordhorner Rathaus, dass die Baugenehmigung für das Feld zu Recht erteilt wurde. Trotzdem erklärte die Stadt, man wolle den Anwohnern entgegenkommen. Ein SPD-Vorstoß brachte nun neuen Schwung in die Diskussion: Eigentlich wollten die Sozialdemokraten in der jüngsten Ausschusssitzung einen Arbeitsauftrag an die Verwaltung richten, nach weiteren Möglichkeiten zur Lärmreduzierung für das Ballspielfeld zu suchen, „oder die Attraktivität des Platzes ist zu reduzieren durch Aufwertung des ehemaligen Bolzplatzes nördlich der Sportanlage Deegfeld“, wie es in dem Antrag hieß. Dieser Vorstoß ließ Eltern mit ihren Kindern sprichwörtlich „auf die Barrikaden gehen“. Sie fürchteten den Verlust des Soccerfeldes. Mit Plakaten und Unterschriftslisten wendeten sie sich an Bürgermeister Thomas Berling. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kinder-und-eltern-protestieren-fuer-soccerfeld-im-deegfeld-278840.html