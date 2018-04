Kinder mit Waffe wollen Geschäft in Nordhorn ausrauben

gn Nordhorn. Die Kinder betraten am Mittwoch gegen 15.20 Uhr den Verkaufsraum des Ladens in der Nordhorner Innenstadt und bedrohten eine Angestellte mit einer Schusswaffe. „Die drei Jungs forderten die Herausgabe von Bargeld. Als die Angestellte dies ablehnte, ergriffen sie umgehend die Flucht“, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen.

Eine Streifenbesatzung entdeckte die Kinder in Tatortnähe und nahm sie in Gewahrsam. Bei der Pistole handelte es sich um eine sogenannte Softairwaffe. „Die Kinder räumten die Tat ein. Sie wurden nach Befragung an ihre Erziehungsberechtigten übergeben“, so die Polizei.