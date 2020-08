Kinder machen „Vechteseepatent“ auf der „Jantje“ in Nordhorn

Nordhorn In diesem Sommer haben der Verein „Graf Ship“ und das „Schifffahrtsmuseum Nordhorn“ zum ersten Mal eine Ferienpassaktion auf dem Museumsschiff „Jantje“ durchgeführt. Während die Eltern die Fahrt auf der „Jantje“ bei schönstem Wetter auf dem Vechtesee genießen konnten, hatten die Kinder die Möglichkeit, das Seemannsleben zu erkunden. So hat Susanne Muest mit den Kindern auf der „Jantje“ eine Schatzsuche durchgeführt. Die Kinder mussten mehrere Rätsel lösen und anschließend eine Schatztruhe suchen. Schnell haben die Nachwuchs-Seebären die prall gefüllte Schatztruhe gefunden und damit auch ihre verdiente Belohnung ergattert. Denn in der Truhe wartete auf jedes Kind eine mit Leckerein gefüllte Tasse sowie ein Getränk.

Für das nötige „Seemannsgarn“ sorgte Dr. Klaus G. Röhl vom Schifffahrtsmuseum, der die Geschichten vom „Klabautermann“ und vom „Fliegenden Holländer“ erzählte. Danach zeigte Heinz Smolka der Truppe, wie man einen echten Seemannsknoten knüpft, bevor die Seefahrer lernten, wie man das Schiff steuert. Unter Anleitung der Schiffsführer durfte jedes Kind einmal das Ruder der „Jantje“ übernehmen und die Schiffsglocke läuten. Die ereignisreichen Stunden auf der „Jantje“ sind für die Kinder, ihre Eltern und die Crew vergangen wie im Flug. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Urkunde mit dem „Vechteseepatent“.

Ruder und Schiffsglocke durfte jedes Kind einmal betätigen. Foto: privat