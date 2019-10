Kinder machen sich für Chancengleichheit stark

Nordhorn „Die Voraussetzung dafür ist aber, dass Mädchen ihre Rechte wahrnehmen können, was leider in vielen Ländern der Welt noch nicht der Fall ist“, sagte Nordhorns Gleichstellungsbeauftragte Anja Milewski zur Eröffnung in der Turnhalle der Grundschule. Nordhorns stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Thole ergänzte, dass auch in Deutschland noch nicht in allen Bereichen gleiche Chancen für Mädchen und Jungen bestünden: „Um darauf aufmerksam zu machen, sind wir heute hier.“

In verschiedenen Workshops konnten rund 50 Mädchen am Vormittag beweisen, was sie alles können. Weitere 50 Kinder, Jugendliche und auch Eltern kamen am Nachmittag zum offenen Angebot hinzu. Die Ergebnisse des Tanz-Workshops konnten die Gäste der Eröffnung live erleben: Unter der Anleitung von Tänzerin Denise Burghard hatten sechs Mädchen und ein Junge einen Tanz zum Song „Sichtbar sein“ einstudiert. In dem Lied geht es um geschlechtergerechte Formulierungen, bei denen Mädchen und Frauen nicht länger nur „mitgemeint“ sind.

Im Koch-Workshop wurden knackige Salate und leckerer Nachtisch für das gemeinsame Mittagessen vorbereitet. Unter den weiteren Vormittagsangeboten waren verschiedene Bastelworkshops sowie ein Workshop zum Thema „Rangeln und Raufen“. In der Turnhalle wurden unter Anleitung verschiedene Kampfspiele mit Körpereinsatz gespielt. Wichtig dabei: Sicherheit und Fairness, aber auch Durchsetzungsstärke.

Zum Nachmittagsprogramm zählten weitere Bastelangebote sowie Bogenschießen. Beim „umgekehrten“ Kinderschminken konnten Mädchen sich Motive wie Spiderman oder wilde Tiere aufmalen lassen, die oft eher Jungen zugeordnet werden. Die Jungen hatten wiederum die Gelegenheit, zum Beispiel glitzernde Fantasy-Gesichtsbemalung auszuprobieren.

Das Gleichstellungsbüro und die Abteilung Jugendarbeit der Stadt Nordhorn hatten den Aktionstag gemeinsam vorbereitet. Zahlreiche freiwillige Jugendliche unterstützten die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen bei der Betreuung der Kinder.