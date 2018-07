Empfehlung - Kinder kochen bei Ferienpassaktion in Nordhorn Sommerrezepte

Nordhorn Genauigkeit, Geduld, Konzentration sowie Rücksichtnahme erwiesen sich beim Ferienpass-Kochen in der Ludwig-Povel-Schule als ausschlaggebend. Unterstützt wurden die jungen Teilnehmer von Anna Grebowicz und Fabian Maisch. Die Teamarbeit stand im Mittelpunkt und nachdem geklärt war, ob das Eigelb vom Eiweiß getrennt wird oder nicht, ging das Backen los: Für vier Portionen Pancakes benötigten die zehn- bis 13-jährigen Schüler 800 Gramm Mehl, vier Teelöffel Backpulver, vier große Eier, Milch und etwas Butter. Vier Tüten Vanillezucker sowie vier Prisen Salz wurden bereitgestellt. Schnell ließ sich auch klären, was das „TL“ im Rezept bedeutete. Und dann ging es ans Rühren, Mixen und Braten der Pancakes: bei mittlerer bis stärkerer Hitze, und das ungefähr zwei bis drei Minuten pro Seite. Nur die Wartezeit, bis die kleinen Pfannkuchen in der Pfanne fertig wurden, zog sich etwas hin: „Nein, warte noch fünf Sekunden, der Teig ist noch zu flüssig, wie wabbeliger Käse“, wies eine Teilnehmerin eine andere darauf hin, als diese den Pancake schon aus der Pfanne herausheben wollte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kinder-kochen-bei-ferienpassaktion-in-nordhorn-sommerrezepte-243225.html