Kinder bewerfen Auto in Nordhorn: 55.000 Euro Schaden

gn Nordhorn. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten Kinder Gegenstände vor das Auto des Mannes geworfen, als dieser mit dem Mercedes auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Bentheimer Straße unterwegs war. Die Kinder standen in Höhe der Bahnüberführung neben der Fahrbahn. Beim Ausweichen geriet der Wagen nach links in den Seitenraum und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne und in die Leitplanke. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Auto entstand nach Polizeiangaben Totalschaden in Höhe von 55.000 Euro.

Die Kinder flüchteten von der Unfallstelle. „Eine Beschreibung der Kinder liegt nicht vor“, hieß es am Sonntag vonseiten der Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.