Nordhorn Alle drei Jahre veranstaltet die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) St. Marien einen Kreativmarkt im Konradhaus an der Dahlienstraße in Nordhorn: Zahlreiche Akteure werden dazu aktiv und kreieren von Textilien über Holzarbeiten bis hin zu Likören und Marmeladen die unterschiedlichsten Dinge. Der Verkauf der selbstgemachten Artikel sowie von Kaffee, Kuchen, Suppe und Tombola-Losen ist stets für gute Zwecke bestimmt. Im vergangenen November war es wieder so weit – und noch nie haben die Veranstalterinnen solch hohe Einnahmen verzeichnet: Bei der Jahreshauptversammlung der KFD St. Marien am Samstagvormittag konnten Spendenschecks in Höhe von insgesamt 7500 Euro an die Vertreter dreier wohltätiger Initiativen und Einrichtungen übergeben werden. Jeweils 2500 Euro gehen an die Frauenberatung Nordhorn, die Rumänien-Hilfe Nordhorn sowie an das durch Jesuiten initiierte „Projekt Samenkorn“ in Kambodscha.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kfd-st-marien-spendet-7500-euro-fuer-drei-gute-zwecke-341797.html