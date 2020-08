Keine weitere Corona-Infizierung in AWO-Zentrum nachgewiesen

Nordhorn Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat keine weitere Corona-Infizierung im AWO-Altenwohnzentrum in Nordhorn nachweisen können. Sämtliche Abstriche sind negativ, teilte ein Landkreissprecher am Freitag mit.

Am vergangenen Mittwoch war eine Mitarbeiterin des Wohnzentrums positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt hatte nach Bekanntwerden der Infizierung Quarantäne-Verordnungen für Personen, die mit der Mitarbeiterin in Kontakt standen, sowie für deren Angehörige erlassen. Die Infektionskette sollte umgehend ermittelt und unterbrochen werden.

Zu den bisherigen Fällen an Covid-19 Infizierten ist laut Angaben des Landkreis am Freitag damit kein neuer Fall hinzugekommen. Die Gesamtzahl der bisher aufgetretenen Fälle im Landkreis bleibt bei 281. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung liegt in der Grafschaft weiter bei 18.